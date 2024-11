Líbano afirma que bombardeios prolongados mostram 'rejeição' de Israel a uma trégua

"O prolongamento, mais uma vez, da agressão do inimigo israelense contra as regiões libanesas (…) e o fato de ter atacado mais uma vez os subúrbios do sul de Beirute com operações destrutivas, constituem indicadores que confirmam a sua rejeição de todos os esforços para conseguir um cessar-fogo", disse Mikati em comunicado.

Estes foram os primeiros ataques em uma semana contra esta zona nos arredores da capital do Líbano e regiões do sul e leste do país também sofreram bombardeios.

As declarações do chefe do governo libanês foram publicadas um dia depois da visita a Israel dos emissários dos EUA Amos Hochstein e Brett McGurk, que se reuniram com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para buscar "medidas para acabar com o conflito em Gaza" e falar "de uma solução política" no Líbano.

Netanyahu disse aos diplomatas americanos na quinta-feira que qualquer trégua deve "prevenir qualquer ameaça à sua segurança por parte do Líbano".