Grandes redes de TV dos EUA estão sob pressão máxima para a noite de eleição

As principais redes de televisão dos EUA estão se preparando para uma noite de eleição que parece que se arrastará por dias, temerosas de anunciar um vencedor cedo demais na ausência de resultados finais e em meio a uma possível enxurrada de desinformação.

A vitória do atual presidente Joe Biden em 2020 foi anunciada após quatro dias de intenso suspense. Com as pesquisas mostrando um empate entre os dois candidatos, a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump, este ano parece que não será diferente.

"Tudo vai depender dos sete estados muito disputados, e em muitos deles não temos dados o suficiente para fazer uma projeção antes do final da tarde, no início do dia seguinte ou, em alguns casos, vários dias depois das eleições", explica à AFP Joe Lenski, vice-presidente executivo da Edison Research, o instituto que abastece um consórcio de redes (ABC, CBS, NBC News, CNN) com pesquisas de boca de urna, projeções e apurações.