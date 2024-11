EUA e Rússia 'à beira' de um conflito direto, alerta chanceler russo

Ao ser perguntado sobre as eleições americanas da próxima semana entre o ex-presidente republicano Donald Trump e a atual vice-presidente e candidata democrata, Kamala Harris, Lavrov afirmou que o resultado não significará uma grande diferença para a Rússia.

Apesar de Trump ter mostrado no passado seu apreço pelo presidente russo, Vladimir Putin, os dois homens não são próximos e mantiveram uma relação deliberadamente ambígua.

"Não importa quem ganhe as eleições, não acreditamos que a inclinação antirrussa dos Estados Unidos possa mudar", acrescentou.

"Não temos nenhuma preferência. Quando a administração Trump estava no poder, adotou o maior número de sanções antirrussas em comparação aos seus antecessores", declarou.

Na semana passada, o dirigente russo indicou que sua relação com Washington dependerá da atitude que adote após as eleições, ao mesmo tempo que recebeu como "sinceras" as declarações de Trump sobre seu desejo de pôr fim ao conflito da Ucrânia.

Em setembro, a Microsoft afirmou que agentes russos teriam intensificado suas operações de desinformação para atrapalhar a campanha de Kamala mediante vídeos de caráter conspiracionista, o que suscitou a preocupação com as operações de influência estrangeira contra as eleições.

