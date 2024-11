Espanha envia mais militares para aliviar a tragédia das inundações que deixaram mais 200 mortos

"Haverá todos os meios necessários, o tempo necessário", insistiu o Ministério da Defesa na rede social X ao anunciar o envio destes 500 novos militares, em um momento em que as autoridades da região de Valência parecem sobrecarregadas com a magnitude da desastre.

"Eu estava no corredor do shopping e as pessoas entravam para pegar roupas, estavam saqueando...", Fernando Lozano, morador de Aldaia, cidade do interior de Valência, explicou à AFP na quinta-feira.

"As pessoas estão perturbadas até que isso se normalize e o supermercado abra, está tudo muito ruim...", argumentou.

- Solidariedade e um grande necrotério -