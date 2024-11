Coreia do Norte vai apoiar a Rússia até 'vitória' na Ucrânia, afirma chanceler

A chefe da diplomacia norte-coreana, Choe Son Hui, estava em Moscou em um momento de temor por parte das potências ocidentais, que acreditam que até 10.000 soldados norte-coreanos treinam na Rússia, e estão prestes a entrar no conflito, que começou há mais de dois anos, do lado russo.

Pyongyang vai apoiar a Rússia até a "vitória" desta última na Ucrânia, afirmou nesta sexta-feira (1º), em Moscou, a chanceler da Coreia do Norte, após os Estados Unidos alertarem que milhares de tropas norte-coreanas poderiam ser enviadas para combate no conflito ucraniano nos próximos dias.

"Repetimos que estaremos sempre ao lado dos nossos camaradas russos até ao dia da vitória", declarou Choe em Moscou após se reunir com seu contraparte, Serguei Lavrov.

A diplomata afirmou que a Coreia do Norte não duvida da "sábia liderança" do presidente Vladimir Putin, que assinou um pacto de defesa mútua com Pyongyang em junho e estreitou enormemente os laços com o isolado Estado asiático. Também prometeu que a Coreia do Norte seguirá desenvolvendo seu arsenal nuclear. O Ocidente suspeita que Pyongyang exige tecnologia nuclear em troca de seu apoio militar.

Nenhum dos países desmentiu os relatórios sobre a mobilização de tropas, nem Choe nem Lavrov os mencionaram em suas declarações após a sua reunião. No entanto, o ministro russo elogiou os "vínculos estreitos entre os Exércitos e os serviços dos dois países". "Isso também permitirá resolver objetivos de segurança para nossos cidadãos e os seus", acrescentou, sem dar detalhes.