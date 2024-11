'Brat', redefinida pela cantora Charli XCX, é eleita Palavra do Ano pelo dicionário Collins

O termo "Brat" se popularizou por ser o nome do sexto álbum da cantora britânica e significa "uma atitude segura, independente e hedonista", explicou o dicionário de língua inglesa.

"Brat", um termo redefinido pela cantora Charli XCX, referindo-se a uma menina mal-educada e adotado pelos apoiadores da candidata democrata Kamala Harris, foi eleito, nesta sexta-feira (1º), a palavra do ano pelo dicionário britânico Collins.

"Mais que um álbum de grande sucesso, 'Brat' é um fenômeno cultural no mundo todo, e 'Brat Summer' se estabeleceu como uma estética e uma forma de vida", acrescentou.

O termo, que até então era pejorativo, virou um símbolo de autoaceitação do indivíduo mesmo com todas as suas imperfeições em oposição à tendência da "garota modelo".

A estrela britânica do pop, de 32 anos, cujo nome real é Charlotte Emma Aitchison, descreveu a típica criança "Brat" como "um pouco bagunceira e festeira, que faz besteira às vezes e se diverte com elas, mas muito honesta".