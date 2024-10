Por que as inundações na Espanha deixaram tantos mortos?

As chuvas que provocaram inundações devastadoras no leste da Espanha e o balanço elevado de mais de 150 mortos são resultado de uma combinação de fatores meteorológicos e humanos, segundo especialistas.

Esse dilúvio, causado por um fenômeno no Mar Mediterrâneo conhecido como “gota fria” - que ocorre quando uma massa isolada de ar frio em alta altitude desce sobre uma massa de ar mais quente - fez com que vários rios transbordassem e enormes torrentes de lama se formassem repentinamente.

Houve "uma urbanização descontrolada e pouco adaptada às características naturais do território", que agora "amplifica a periculosidade desses eventos", explica Pablo Aznar, pesquisador do Observatório Socioeconômico de Inundações e Secas (OBSIS).

A densidade "foi um fator muito importante" para explicar o impacto das inundações, destaca Aznar, para quem preparar as cidades para as catástrofes climáticas é um "desafio".

Um fator agravante do desastre foi a hora do dia em que ocorreu.

Uma situação que poderia ter sido evitada se as autoridades tivessem avisado as pessoas a tempo de permanecerem em suas casas ou em locais seguros, de acordo com Hannah Cloke, professora de hidrologia da Universidade de Reading, no Reino Unido.

- Falta de reação das autoridades

A Aemet emitiu na manhã de terça-feira um alerta vermelho para a Comunidade Valenciana, pedindo "grande precaução" ante um perigo "extremo".

Mas o Serviço de Proteção Civil enviou uma mensagem de alerta telefônica somente depois das 20h, pedindo aos vizinhos que se resguardassem.

Também pode ter havido uma falta de precaução por parte de algumas pessoas, que admitiram ter saído apesar do alerta, alegando que não tinham conhecimento da gravidade da situação.

“Houve falhas de comunicação”, mas há, sem dúvida, uma ‘responsabilidade compartilhada’, diz Aznar, que acredita que falta uma verdadeira ‘cultura de risco’ na Espanha.

“Nossa mentalidade coletiva ainda não está adequadamente adaptada aos novos fenômenos meteorológicos extremos”, insiste ele.

Uma análise compartilhada por Olcina: “Precisamos melhorar muito mais a educação sobre riscos nas escolas, mas também para toda a população, para que ela saiba como agir no caso de um risco imediato”.

