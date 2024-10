Petróleo volta a subir com redução do pessimismo na relação oferta-demanda

As cotações do petróleo continuaram sua recuperação nesta quinta-feira (31), em um mercado menos preocupado com o equilíbrio entre oferta e demanda.

O barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em dezembro, subiu 0,84%, para 73,16 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), referência no mercado americano com vencimento para o mesmo mês, avançou 0,95%, para 69,26 dólares.

Assim, o mercado de petróleo segue o caminho da recuperação iniciada na quarta-feira, após uma forte queda na segunda-feira posterior ao ataque de Israel contra o Irã.