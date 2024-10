PRINCIPAIS NOTÍCIAS EUA ELEIÇÕES: Kamala e Trump focam em latinos e migração a cinco dias das eleições É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora ESPANHA INUNDAÇÕES: Espanha prossegue com as buscas por vítimas após 'inundações do século'

=== EUA ELEIÇÕES === WASHINGTON: Kamala e Trump focam em latinos e migração a cinco dias das eleições

Kamala Harris fará campanha com Jennifer Lopez e as bandas Maná e Los Tigres del Norte nesta quinta-feira (31) em busca do voto latino no Arizona e em Nevada, dois estados muito disputados do oeste do país, onde Donald Trump reforçará sua retórica antimigratória. (EUA eleições economia imigração democracia, 470 palavras, já transmitida) WASHINGTON:

Kamala ou Harris? Um nome diz muito Um nome tem poder? "Kamala! Kamala!" grita a multidão nos comícios da candidata democrata à Casa Branca. Para ela, esta é uma forma de celebrar sua identidade e refutar os ataques de Donald Trump. (EUA eleições política)

CIUDAD JUAREZ: Retórica agressiva contra imigrantes na campanha dos EUA os empurra para o caminho legal Um Rio Bravo sem migrantes, abrigos meio vazios, um jovem feliz por entrar legalmente nos EUA vindo do México. A cena refletiria o sucesso das políticas de migração, mas esconde o medo das ameaças apresentadas durante a campanha presidencial dos Estados Unidos.

(EUA migração eleições diplomacia México AmLat) === ESPANHA INUNDAÇÕES === VALENCIA: