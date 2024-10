Óperas de Paris fecharão para obras durante dois anos

A instituição aponta que o valor do "financiamento provisório das obras" foi "estimado pelo Tribunal de Contas em pelo menos 200 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão) até 2030" em um relatório publicado na semana passada.

A programação artística do Palácio Garnier "será interrompida durante dois anos", segundo um "calendário provisório das obras" adotado em julho, acrescentou.

O montante do financiamento está "sendo atualizado conforme os diagnósticos em andamento", acrescentou a Ópera Nacional.

De acordo com a instituição, durante o período de fechamento do Palácio Garnier, de meados de 2027 a meados de 2029, "a programação da Ópera da Bastilha acolherá uma proporção igual de representações de óperas e de balés. Também serão programados espetáculos em outras salas associadas, em Paris" e em outras partes da França.

"Estes mesmos princípios serão aplicados” durante as obras na Ópera da Bastilha, destacou.

O edifício do Garnier, no entanto, continuará "acessível às visitas", com "restrições previsíveis para a sala de espetáculos", precisou.