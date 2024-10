Irã avisa que sua resposta ao bombardeio israelense será 'implacável'

O Irã afirmou, nesta quinta-feira (31), que dará uma resposta "implacável" ao bombardeio israelense do último sábado contra suas instalações militares e que Israel "se arrependerá" deste ataque, informou a imprensa iraniana.

"A recente ação do regime sionista, que atacou partes de nosso país, foi um ato desesperado, e a República Islâmica do Irã responderá a ele de forma implacável, que fará com que Israel se arrependa", declarou o chefe do gabinete do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, citado pela agência de notícias Tasnim.

