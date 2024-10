Hello Kitty comemora 50 anos de existência

O design simples do personagem (que não é um gato, mas uma garotinha de Londres, de acordo com a Sanrio, a empresa que o criou) tem o potencial de continuar gerando dinheiro nos próximos anos, dizem os especialistas.

Helen, cujo carro também é decorado com a Hello Kitty, dirige o fã-clube do sul da Califórnia “Hello Kitty SoCal Babes”. Ela é obcecada pela personagem desde que ela apareceu pela primeira vez nos Estados Unidos, na década de 1970.

Sua vasta coleção de bichinhos de pelúcia da Hello Kitty “a aquece” e ela passa horas com eles, diz ela.

O fenômeno não dá sinais de parar, com um filme da Warner Bros em andamento e um novo parque temático da Hello Kitty a ser inaugurado no próximo ano na ilha tropical chinesa de Hainan.

De fato, “dada a natureza preocupante de nossa vida contemporânea, talvez precisemos delas mais do que nunca”, disse Yano, autora do livro sobre Hello Kitty “Pink Globalization”.

“Se você está triste, a Hello Kitty o conforta. Se estiver feliz, a Hello Kitty compartilha sua alegria”, disse Akiyama.

- Kawaii -

Entre as celebridades fãs da Hello Kitty estão Lady Gaga, Nicki Minaj e Katy Perry, e até mesmo o Rei Charles III desejou a ela um feliz aniversário este ano.

A conta da Hello Kitty no TikTok - cuja biografia a identifica como a “CEO of supercute” - apresenta memes sarcásticos e imagens do “Hello Kitty Day” em jogos de beisebol nos EUA que encantam seus 3,5 milhões de seguidores.

A Hello Kitty é o símbolo do “kawaii” japonês, um adjetivo que significa “fofo” ou “bonito”, e se tornou uma ferramenta do 'soft power' japonês, sendo o mascote de uma campanha que promove a etiqueta turística em Tóquio.

Cartazes comemorativos do 50º aniversário foram exibidos no parque temático Sanrio Puroland. A empresária Kim Lu, de Manila, viajou para lá durante as férias com sua sobrinha de quatro anos.

“Essa era realmente nossa prioridade aqui em Tóquio”, disse ela.

“Sinceramente, não sabemos” qual é o segredo do sucesso da Hello Kitty, admitiu Lu, 36 anos. “Acho que é o charme 'kawaii'”.

A Sanrio tem direitos autorais de centenas de outros personagens populares, e a Hello Kitty responde por 30% de seus lucros, em comparação com 75% há uma década.

Mas a Hello Kitty é a favorita de Rio Ueno, uma mulher de 23 anos que pegou um ônibus noturno da região norte de Niigata para visitar o parque com uma amiga.

“Eu tenho coisas da Kitty desde que era uma garotinha”, disse Ueno, vestida com um moletom, uma bolsa e um bicho de pelúcia da Hello Kitty. “Ela é uma pessoa que está sempre perto de mim e quero que continue assim.

