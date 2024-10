Hamilton acredita que Norris pode tirar título da F1 de Verstappen

O piloto britânico Lewis Hamilton acha que seu compatriota, Lando Norris, ainda pode alcançar e vencer o tricampeão mundial Max Verstappen no campeonato de Fórmula 1 deste ano graças ao rendimento de seu carro e da equipe McLaren. "Tem sido emocionante para os fãs ver que este ano pode chegar até o final. Ainda existe a possibilidade de Lando alcançá-lo", disse o heptacampeão mundial em entrevista nesta quinta-feira (31), em São Paulo, onde será disputado no próximo gim de semana o Grande Prêmio do Brasil. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Acho que ele [Norris] precisa de 11 pontos a mais [que Verstappen], ou algo assim, em cada uma das próximas corridas, o que sem dúvida é possível com o rendimento que tem", acrescentou o piloto da Mercedes.

Hamilton, de 39 anos, também destacou a emoção que o duelo entre Verstappen (Red Bull) e Norris trouxe para o campeonato de 2024. Faltando quatro provas até o final da temporada o holandês lidera com 362 pontos, contra 315 do piloto da McLaren. "É realmente emocionante para o esporte", disse Hamilton. "Os dois últimos anos não foram necessariamente tão emocionantes, com Max liderando". Embora tenha sido comedido em suas palavras, o britânico considerou que voltar a usar caixas de brita pode conter estilos agressivos de pilotagem como o de Verstappen, que no GP do México recebeu duas penalizações de dez segundos.

"As áreas de escape da pista não ajudam. Se fossem com brita ou grama, eles não fariam isso", afirmou o astro da Mercedes, que foi vítima de táticas similares do holandês no GP do Brasil de 2021. "As normas continuam sendo as mesmas que em 2021. Então o que vimos em 2021, comigo e com Max, continua acontecendo hoje e continuará até que haja uma mudança", apontou. - A "experiência emocionante" de pilotar carro de Senna -

Hamilton também confirmou que terá a "experiência emocionante" de pilotar no sábado a McLaren MP4/5, com a qual Ayrton Senna foi campeão do mundo em 1990. Segundo Hamilton, a homenagem ao piloto brasileiro era um segredo, "mas, de alguma forma, veio à tona". "Adoro vir aqui", acrescentou o piloto, que recebeu o título de cidadão honorário brasileiro em 2022.