Após pesadelo no México, Verstappen quer encaminhar título no GP do Brasil

Depois do pesadelo que viveu na corrida do México, o piloto holandês Max Verstappen (Red Bull) espera encaminhar seu quarto título mundial consecutivo no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, que será disputado no próximo domingo (3), com as McLaren e as Ferrari em seu encalço.

Faltando quatro GPs para o final da temporada, Verstappen precisa pelo menos manter os 47 pontos de vantagem para o britânico Lando Norris (47 pontos) antes de os carros começarem a correr no Autódromo de Interlagos, onde será disputada a penúltima corrida sprint do ano.

Um tropeço como o ocorrido no domingo passado na capital mexicana, onde ficou fora do pódio (sexto lugar depois de duas penalizações de dez segundos), pode esquentar a reta final do campeonato, em que a sorte não tem estado ao lado da Red Bull.