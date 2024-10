Wall Street fecha em baixa e digere novos resultados trimestrais

A economia americana teve um crescimento sólido de 2,8% ao ano no terceiro trimestre, mas ficou aquém das expectativas do mercado.

No período de julho a setembro, a maior economia do mundo cresceu impulsionada pelo consumo e pelo gasto público. A expansão de 2,8% foi inferior aos 3% ao ano do segundo trimestre, de acordo com a estimativa preliminar do Departamento de Comércio.

Os analistas esperavam exatamente um crescimento de 3% no PIB, segundo o consenso reunido pela Briefing.com.