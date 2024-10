Sobe para 8 o número de mortos por impacto do furacão Oscar em Cuba

A passagem de Oscar, que entrou no país no dia 20 de outubro como categoria um e depois se degradou a tempestade tropical, coincidiu com um apagão geral que deixou a ilha sem luz por quatro dias, após uma falha na sexta-feira, 18 de outubro, na usina termoelétrica mais importante do país.

Em San Antonio del Sur e Imías, as fortes chuvas destruíram plantações, telhados e casas inteiras, derrubaram pontes, estradas e postes de eletricidade, o que complicou as tarefas de recuperação, constatou um jornalista da AFP.

Em meio ao apagão, as inundações, que atingiram níveis nunca antes registrados nessas áreas, surpreenderam os habitantes, alguns dos quais ficaram presos dentro de suas casas e tiveram que ser resgatados por vizinhos ou militares, de acordo com imagens divulgadas pela televisão local.