Sítio arqueológico maia é descoberto no sudeste do México

Cientistas do México e dos Estados Unidos descobriram um sítio arqueológico maia que se estende por mais de 16 km² no meio da selva do sudeste do México, informou o governo nesta quarta-feira (30).

O lugar, chamado Valeriana por causa de sua proximidade com uma lagoa de mesmo nome no estado de Campeche, tem "vestígios de infraestrutura agrícola e estruturas típicas de um sítio maia do período clássico (250-900 d.C.)", disse o Instituto Nacional de Antropologia e História (INAH) em um comunicado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os cientistas reconheceram duas áreas principais com traços de arquitetura monumental, acrescentou a instituição.