Primeiro-ministro libanês, esperançoso com cessar-fogo iminente entre Hezbolá e Israel

O primeiro-ministro do Líbano, Najib Mikati, se disse "cautelosamente otimista" nesta quarta-feira (30) sobre a possibilidade de um cessar-fogo "nas próximas horas ou dias" entre Israel e o movimento islamista libanês Hezbollah.

"No telefonema hoje (quarta) com Hochstein, ele sugeriu que talvez pudéssemos alcançar um cessar-fogo nos próximos dias, antes do dia 5" de novembro, disse o premiê.

