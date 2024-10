Porto Rico reage ao estigma de 'ilha de lixo' e anuncia nova reserva marinha

"Agora mesmo, há literalmente uma ilha flutuante de lixo no meio do oceano. Acho que se chama Porto Rico", disse Tony Hinchcliffe.

"A área também abriga uma pesca vibrante de pequena escala e uma indústria local de ecoturismo." As comunidades esperam que a iniciativa "permita que suas águas continuem sendo uma fonte de alimentos e renda para as famílias locais por gerações", detalhou a WCS.

"Felizmente, isso não poderia estar mais longe da realidade, e as comunidades locais do norte de Porto Rico estão provando isso", afirma em comunicado a ONG Greenhouse Communications, que celebra a criação de uma nova área marinha protegida que se estende por 202 km².

A COP16, que termina na sexta-feira, em Cali, pretende avançar no financiamento de 23 objetivos acordados no Canadá há dois anos para "interromper e reverter" a perda da natureza.

De acordo com um relatório do Greenpeace da semana passada, as áreas marinhas protegidas cobrem apenas 8,4% do oceano mundial. Apenas 2,7% do oceano está totalmente ou altamente protegido.

Segundo o relatório, será necessário proteger, a cada ano até 2030, áreas marinhas equivalentes a 23,5 vezes o tamanho da França, para alcançar o objetivo de 30%.

Os Estados Unidos, país do qual Porto Rico é território, não estão entre os 196 signatários do convênio sobre biodiversidade.