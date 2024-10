O voto verde que irrita os democratas em Wisconsin

Aos 82 anos, Chester Todd se apresenta para um assento para o Congresso americano com um programa de "igualdade, reparação e libertação", princípios pelos quais, segundo ele, nem Kamala Harris nem Donald Trump ganharam seu voto.

Usando um lenço com as cores da bandeira palestina, Todd disse à AFP em uma cafeteria de sua cidade natal, Racine (Wisconsin), que votará em Jill Stein, a eterna candidata do Partido Verde que está nas cédulas de quase todos os estados e que muitos democratas temem que possa minar as possibilidades de chegar à Casa Branca.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Stein não tem praticamente nenhuma possibilidade de vencer em Wisconsin, nem em nenhum outro lugar, mas nesse estado-pêndulo, onde os resultados são decididos por uma pequena margem de votos, esses apoios são determinantes.