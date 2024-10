EUA e Coreia do Sul pedem que Coreia do Norte retire tropas da Rússia

Os chefes da Defesa dos Estados Unidos e da Coreia do Sul pediram nesta quarta-feira (30) à Coreia do Norte que retire suas tropas da Rússia, onde Washington afirma que cerca de 10.000 soldados norte-coreanos foram destacados para uma possível atuação contra as forças ucranianas.

"Peço que retirem suas tropas da Rússia", disse o secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, no Pentágono, onde estava acompanhado do colega sul-coreano, Kim Yong-hyun, que solicitou a retirada imediata das forças de Pyongyang.

Austin afirmou que os Estados Unidos "continuarão trabalhando com aliados e parceiros para dissuadir a Rússia de empregar essas tropas em combate", mas advertiu que é provável que Moscou o faça.