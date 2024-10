Conselho de Segurança da ONU insta Israel a respeitar o mandato da UNRWA

O Conselho de Segurança da ONU instou Israel a cumprir as suas obrigações internacionais e a respeitar o mandato da UNRWA, a agência da ONU para os refugiados palestinos, crucial para levar ajuda humanitária a Gaza, que foi proibida de operar em território israelense.

Em um raro exercício de unanimidade, os 15 membros do Conselho "exortaram o governo de Israel a cumprir as suas obrigações internacionais, a respeitar os privilégios e imunidades da UNRWA e a cumprir a sua responsabilidade de permitir e facilitar a assistência humanitária completa, rápida, segura e sem entraves em todas as suas formas em toda a Faixa de Gaza".

