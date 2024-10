UE e Reino Unido chegam a acordo sobre cooperação em questões de concorrência

Por meio deste acordo, as partes decidiram manter canais permanentes de contato sobre investigações antitruste e de fusões, bem como coordenar investigações “quando necessário”, disse a UE.

Ao mesmo tempo, a chefe da Autoridade de Mercados e Concorrência do Reino Unido, Sarah Cardell, disse que o acordo permitiria “mais diálogo”.

“Acolhemos com satisfação esse acordo de cooperação, que nos permitirá trabalhar ainda mais de perto com as autoridades de concorrência da UE em casos compartilhados e questões comuns de concorrência, sem barreiras desnecessárias”, disse ela.

O acordo entrará em vigor assim que for ratificado pelo Reino Unido, pelos estados-membros da UE e pelo Parlamento Europeu.