Ucrânia planeja mobilizar 160 mil pessoas para repor efetivos militares

A Ucrânia planeja mobilizar 160 mil efetivos para repor as fileiras de suas forças armadas, anunciou nesta terça-feira (29) um integrante do governo perante os deputados, no momento em que as tropas russas aumentam a pressão no leste, após 32 meses de guerra.

Esta onda de mobilizações será organizada durante os próximos três meses, um período durante o qual a Ucrânia acaba de prorrogar a lei marcial, detalhou à AFP uma fonte do setor de segurança.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Prevemos mobilizar mais de 160.000 pessoas", o que permitirá repor as fileiras do Exército em 85%, indicou o secretário-geral do Conselho de Segurança e de Defesa Nacional, Oleksandr Lytvynenko, segundo um vídeo de seu discurso divulgado por um legislador.