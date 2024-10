Tortura se 'generalizou' na Rússia desde invasão da Ucrânia, alerta especialista da ONU

A invasão russa da Ucrânia em 2022 provocou uma "generalização" da tortura como "meio de repressão" na Rússia, onde a prática já está "enraizada" há décadas, diz o relatório de uma especialista da ONU apresentado nesta terça-feira (29).

"Evidentemente", a repressão e a tortura "existem há 30 anos, não são um fenômeno novo na Rússia", comentou em entrevista coletiva Mariana Katzarova, relatora especial das Nações Unidas sobre a situação dos direitos humanos nesse país.

"Mas agora, depois da invasão em larga escala [da Ucrânia], se tornou uma estratégia concertada, uma ferramenta para sufocar o espaço cívico, para silenciar todos os antiguerra ou dissidentes, qualquer um que não esteja de acordo com as políticas e as autoridades russas", acrescentou.