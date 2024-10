Rússia afirma ter realizado novos exercícios com forças de dissuasão nuclear

A Rússia declarou, nesta terça-feira (29), que realizou novos exercícios com forças de dissuasão estratégica nuclear sob a supervisão do presidente Vladimir Putin, que recentemente voltou a mencionar a possibilidade de usar estas armas no conflito com a Ucrânia.

O Ministério da Defesa russo disse em comunicado que "cumpriu plenamente" os objetivos dos exercícios, que incluíram "disparos de mísseis balísticos e de cruzeiro", bem como "forças de dissuasão estratégica" terrestres, navais e aéreas.

Em um vídeo divulgado pelo Ministério da Defesa, seu chefe, Andrei Belousov, explicou ao chefe de Estado russo que uma das manobras planejadas consistia em simular "um bombardeio nuclear maciço (...) em resposta a um bombardeio nuclear inimigo".