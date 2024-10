Presidente do México critica tentativa do Supremo de invalidar eleição de juízes

A emenda transformou o México no primeiro país do mundo a eleger todos os seus juízes por sufrágio universal, sob a premissa de que o atual sistema de justiça está a serviço das elites e mergulhado na inoperância e na corrupção.

"Não têm as atribuições como Corte para legislar, nem voltar atrás em uma reforma constitucional que seguiu os processos tal como estabelece a Constituição", acrescentou, referindo-se ao processo realizado pela ampla maioria governista no Congresso.

Segundo Sheinbaum, os partidos políticos carecem de faculdades para apresentar recursos constitucionais.

A oposição repudia a reforma - particularmente a eleição de juízes e magistrados - por considerar que acabará com a independência de poderes e politizará a justiça.

Os Estados Unidos e o Canadá também advertiram que a eleição poderia minar a independência dos juízes e deixá-los à mercê dos cartéis do narcotráfico, com impacto no tratado comercial T-MEC que estes países mantêm com o México.