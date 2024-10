Espanha nomeia embaixador na Argentina e deixa crise diplomática para trás

De Arístegui Laborde substituirá María Jesús Alonso Jiménez, que foi convocada para consultas e depois destituída definitivamente do cargo em maio, depois de Milei ter se recusado a pedir desculpas, como exigiu Madri, por ter acusado a mulher do presidente do Governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez, de ser "corrupta".

A ministra das Relações Exteriores da Argentina, Diana Mondino, saudou a decisão da Espanha com uma breve mensagem no X na qual escreveu "bem-vindo de volta embaixador", acompanhada dos símbolos das bandeiras argentina e espanhola e um aperto de mão.

Em uma declaração conjunta, os dois países observaram que "a relação entre os nossos governos deve corresponder à intensidade dos laços que unem os nossos povos e sociedades".

"Por esta razão, estamos empenhados em reforçar a nossa relação para que esta atinja o máximo nível de confiança e respeito mútuo", expressaram, mostrando o seu compromisso de "procurar sempre pontos de conexão na concretização do nosso objetivo comum, que é o bem-estar dos nossos cidadãos".

A crise diplomática eclodiu em maio, quando em uma visita a Madri, na qual não se encontrou nem com Sánchez nem com o rei da Espanha, Milei chamou Begoña Gómez, esposa do chefe do Executivo espanhol, de "mulher corrupta" durante um comício do partido espanhol de extrema direita Vox.