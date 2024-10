Candidato presidencial do Equador denuncia ameaças de morte

Ex-franco-atirador e ex-paraquedista de 41 anos, Topic concorre pela segunda vez à Presidência equatoriana depois de ficar em quarto, com 14% dos votos válidos, no pleito de 2023, vencido pelo atual mandatário Daniel Noboa.

Em 20 de outubro, o candidato centrista Jimmy Jairala denunciou que seu veículo, no qual se deslocava um de seus filhos, foi baleado em um ataque no qual ficou ferido o motorista e o guarda-costas.

Em um vídeo publicado no X, o candidato conta que, no sábado, "após assistir a um torneio de xadrez com a minha família, recebi uma ameaça direta ao meu telefone pessoal", manifestou.

Desde 2023, cerca de uma dezena de políticos foram assassinados no Equador, um país que passou de um território de paz para um centro de operações do narcotráfico e do crime organizado.

Durante a campanha presidencial daquele ano, o centrista Fernando Villavicencio foi assassinado por pistoleiros ao sair de um comício em Quito.

A guerra pelo poder entre grupos com vínculos com cartéis internacionais do narcotráfico transformou o país em um dos mais violentos do mundo, com uma taxa recorde de 47 homicídios para cada 100.000 habitantes em 2023, que em 2018 era de apenas seis.