O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza informou que um ataque israelense a um prédio de cinco andares em Beit Lahia, no norte do território, deixou 34 mortos na manhã desta terça-feira, 29. Outras 20 pessoas ficaram feridas. O edifício abrigava palestinos deslocados pela guerra. As forças israelenses não se manifestaram sobre a ofensiva. Fonte: Associated Press.