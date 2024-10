CALI (Colômbia) - Chegada de líderes convidados para a COP16 sobre Biodiversidade -

Europa

SALISBURY (Reino Unido) - GB publica inquérito sobre a morte em 2018 de Dawn Sturgess após a exposição ao agente neurotóxico russo Novichok em Salisbury - (até 1 de Janeiro 2025)

QUINTA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2024

América

MÉXICO - Dia dos Mortos - (até 2 de Novembro)

WASHINGTON (Estados Unidos) - Renda e gastos das famílias em novembro e inflação do PCE - 10H30

(+) BARVA (Costa Rica) - Costa Rica celebra o carnavalesco Dia de la Mascarada com desfiles de máscaras, mistura de tradição colonial e indígena - 23H00

SEXTA-FEIRA, 1 DE NOVEMBRO DE 2024

América

MÉRIDA (México) - Festival of Las Animas com desfile de catrinas, no marco do Dia dos Mortos - 00H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Taxa de desemprego - 10H30

Todos Santos Cuchumatán (Guatemala) - Indígenas celebram dia dos mortos com corrida de cavalos - 16H00

Ásia-Pacífico

JAPÃO - 50 anos da Hello Kitty -

SÁBADO, 2 DE NOVEMBRO DE 2024

América

BUENOS AIRES (Argentina) - 33ª Marcha do Orgulho em Buenos Aires - 13H00

TERÇA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 2024

América

(+) ESTADOS UNIDOS - Eleições presidenciais -