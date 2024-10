Protesto contra extorsões deixa três feridos no norte do Peru

De acordo com o Ministério da Saúde, os feridos são dois policiais e um morador de 19 anos, que foi baleado. A população "está cansada de tanta insegurança", declarou à rádio RPP o prefeito do distrito de Chao, Juan Carlos Soles, que apoia o protesto.

Moradores do distrito de Chao queimaram pneus e colocaram pedras em vários trechos para bloquear a passagem de veículos, exigindo ações das autoridades contra o aumento das extorsões na região, a segunda mais afetada por esse tipo de crime no país.

Trujillo, capital de La Libertad, é considerada o berço das extorsões no Peru, pois foi lá que as gangues começaram, em 2006, a cometer a chantagem violenta, a partir da cobrança de um "cupo" aos transportadores. La Libertad registrou 3.469 denúncias desse tipo de crime neste ano, atrás de Lima, com 5.708 denúncias, de acordo com a polícia.

A insegurança motivou, desde setembro, três protestos na capital peruana por parte de transportadores e comerciantes, que culpam o governo pela falta de ação contra o crime organizado.

