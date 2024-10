Promotoria da Filadélfia processa Elon Musk por interferência eleitoral

O processo civil contra o magnata e CEO de empresas como SpaceX e Tesla foi movido pelo promotor distrital Larry Krasner, um democrata, na Filadélfia, principal cidade do estado da Pensilvânia, muito disputado pelos candidatos presidenciais em uma das eleições mais acirradas da história.

A Promotoria da Filadélfia processou, nesta segunda-feira (28), o homem mais rico do mundo, Elon Musk, e seu comitê de apoio a Donald Trump para que suspenda sua oferta de sortear 1 milhão de dólares (5,7 milhões de reais) aos eleitores que se registrarem para votar nas eleições de 5 de novembro.

"O promotor do Distrito da Filadélfia está encarregado de proteger o público das moléstias públicas e das práticas comerciais desleais, incluindo as loterias ilegais" e da "interferência à integridade das eleições", diz um comunicado do promotor.

Na semana passada, o Departamento de Justiça enviou uma carta ao Comitê de Ação Política (PAC) de Musk - uma entidade para arrecadar fundos para apoiar um candidato - alertando-o que suas doações de um milhão de dólares poderiam violar a lei federal, que proíbe pagar pessoas para que se registrem para votar.

Musk, de 53 anos, que também é dono da rede X, dedicou seus milhões, seu tempo e sua influência considerável para apoiar o candidato presidencial republicano desde que anunciou publicamente seu apoio em julho.