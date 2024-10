Primeiro-ministro francês foi operado por lesão cervical, segundo seu gabinete

Questionados pela AFP, os serviços do primeiro-ministro não deram mais detalhes sobre a patologia sofrida pelo chefe de Governo nem sobre a operação.

Michel Barnier, nomeado primeiro-ministro pelo presidente Emmanuel Macron no início de setembro para liderar um governo minoritário, foi duas vezes comissário europeu e negociou com sucesso as condições do Brexit.

