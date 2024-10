Pecuarista é julgado por matar centenas de pinguins na Argentina em 2021

Um julgamento sobre o massacre de centenas de pinguins-de-Magalhães começou nesta segunda-feira (28) no sul da Argentina, em um processo sem precedentes contra um pecuarista local que teria esmagado centenas de ovos e filhotes desta espécie preservada para abrir uma estrada rural.

A promotora María Florencia Gómez declarou em sua acusação inicial que o acusado realizou atos de "crueldade animal" e danos "irreversíveis" à fauna e à flora do local quando "realizou limpezas e movimentos" com uma retroescavadora, "atropelando os ovos e pintos que se encontravam no caminho".

Ricardo La Regina foi acusado na sequência de uma queixa apresentada em 2021 na província patagônica de Chubut, 1.400 quilômetros a sul de Buenos Aires.