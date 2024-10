Ministro do Petróleo, cargo de alto risco na Venezuela

Cinco dos oito ministros do Petróleo nos dez anos do presidente Nicolás Maduro no poder na Venezuela acabaram foragidos ou presos, em meio a escândalos de corrupção e acusações de traição e conspiração.

A última cabeça a passar pela guilhotina foi a de Pedro Tellechea, que chefiou esta vital pasta até agosto, além de presidir a estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Ele foi preso há uma semana, acusado de entregar "o cérebro" – o sistema automatizado – da companhia a uma empresa "controlada pelos serviços de inteligência" dos Estados Unidos, eterno inimigo do chavismo.