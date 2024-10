Medos e dúvidas dominam últimos dias de reflexão dos eleitores americanos

Suas intenções de voto são acompanhadas por todas as pesquisas e estão no centro das estratégias dos candidatos: os eleitores dos estados-pêndulo decidirão a Presidência dos Estados Unidos no dia 5 de novembro entre Donald Trump e Kamala Harris. Em um país dividido, confira o que dizem alguns dos votantes desses famosos estados indecisos, uma semana antes das eleições. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora - Trump pela economia e apesar das dúvidas -

São as primeiras eleições para Drew Roby. Ele não sente entusiasmo, mas apoia Trump. "Porque vejo como o país tem sido administrado nos últimos quatro anos e era melhor quando ele era presidente", destaca o estudante de Ciências da Saúde. No entanto, este jovem de 21 anos, morador do Arizona, observa que está ciente de que escolher Trump também significa aceitar a "loucura que vem com ele".

O jovem negro está preocupado com o aumento do "ódio e do racismo" no país. E afirma que ainda está chocado com o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. "Trump diz agora que não incitou a violência, mas todos sabemos que ele o fez". Shelley Hughes, de 64 anos, também votará em Trump, apesar de "não gostar de algumas das coisas que ele fez no passado", "ou até mesmo de sua personalidade às vezes".

Mas para esta residente da Carolina do Norte, "ele fará um trabalho melhor". E ela aprecia sua independência: "Ele não é um fantoche!". "As coisas não mudaram nada nos últimos quatro anos. A situação piorou", diz Brenda Adams, de 53 anos. Esta ex-democrata do Michigan, que se juntou ao lado republicano há quatro anos, vota em Trump "por causa da fronteira e da inflação".

"Espero que os preços dos alimentos, dos produtos e da gasolina comecem a se estabilizar", afirma. - Kamala pelo direito das mulheres e o clima - "O mais importante para mim é o direito ao aborto, por isso vou votar em Kamala", diz sem hesitar Whitney Brown, de 35 anos e moradora do Arizona.

Ela confessa que teme por suas filhas: "Tenho duas filhas, de 11 e 13 anos, e quero que, quando forem adultas, possam ter controle sobre seus próprios corpos, e que o governo não esteja na sala de exame com elas", prossegue. Madeline Tena, de 18 anos, tem a mesma preocupação: "Os direitos das mulheres". "Já estão tentando tirar o nosso direito ao aborto, o que mais podem nos tirar? Qual será o próximo?", acrescenta esta estudante da área da saúde.