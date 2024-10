Lamine Yamal leva Troféu Kopa de melhor jogador jovem do ano

"Isso é um grande motivo de orgulho para mim. Dedico à minha mãe, à minha avó, à minha família, a todos os funcionários da seleção nacional e ao meu clube", disse Yamal ao receber o prêmio no Théâtre du Châtelet, na capital francesa, das mãos do ex-jogador holandês Ruud Gullit.

A joia do Barcelona e da seleção espanhola Lamine Yamal, de apenas 17 anos, recebeu o Troféu Kopa de melhor jogador jovem do ano, nesta segunda-feira (28), na cerimônia da Bola de Ouro, em Paris.

Yamal marcou um dos gols no sábado na vitória do Barça sobre o Real Madrid, por 4 a 0, no Santiago Bernabéu e se tornou assim o jogador mais jovem a marcar na história do 'El Clásico'. Aos 17 anos e 105 dias ele superou a marca de Ansu Fati (17 anos e 359 dias).

Mas a grande conquista do ano para Yamal foi sua contribuição para o título da Espanha na Eurocopa da Alemanha, onde foi uma das estrelas da competição, incluindo um golaço contra a França de Kylian Mbappé nas semifinais.

Nessa Euro ele recebeu o prêmio de melhor jogador jovem do torneio.