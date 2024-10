Kamala Harris: poderá uma pioneira subestimada derrotar Trump?

No entanto, o caminho se mostrou difícil no início. A democrata enfrentou críticas severas de que não estava à altura do cargo, a um passo da presidência.

Já criticada por suas políticas vagas durante uma tentativa frustrada de candidatura presidencial contra Biden em 2019, ela se tornou cada vez mais notória – assim como Biden – por suas "saladas de palavras".

Designada por Biden para lidar com as raízes do problema da migração ilegal no país, Harris hesitou e deu aos republicanos uma linha de ataque sobre ser uma "czarina da fronteira" fracassada, que eles usam até hoje.