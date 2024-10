Israel destinará US$ 530 milhões a sistema de defesa com laser

A Rafael Advanced Systems e a empresa Elbit Systems serão responsáveis pelo desenvolvimento. A primeira é a autoridade israelense, dependente do Ministério da Defesa, encarregada do desenvolvimento de armas e tecnologia militar.

O diretor-geral do Ministério, Eyal Zamir, citado no comunicado, afirmou que o sistema a laser de defesa antiaérea entrará em operação no prazo de um ano.

A empresa Elbit, por sua vez, disse que fechou um contrato com o Ministério por 200 milhões de dólares (1,3 bilhão de reais) para o desenvolvimento do "Irom Beam".

No final de setembro, Israel anunciou que obteve um novo pacote de ajuda militar dos Estados Unidos de 8,7 bilhões de dólares (50 bilhões de reais) para "apoiar o esforço militar atual de Israel", em guerra aberta com o Hezbollah no Líbano e com o movimento palestino Hamas na Faixa de Gaza.

O Ministério da Defesa disse que, dessa quantidade, 5,2 bilhões de dólares (29,6 bilhões de reais) serão investidos na melhora dos sistemas de defesa antiaérea existentes e em um "sistema de defesa avançado que utiliza um raio laser muito potente".