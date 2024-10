Israel debate sobre novo 'plano de acordo' para libertar reféns

Israel afirmou, nesta segunda-feira (28), que está debatendo um novo "plano de acordo" para a libertação dos reféns mantidos na Faixa de Gaza, após o retorno do negociador israelense do Catar, segundo um comunicado do gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

"O diretor do Mossad [os serviços de inteligência israelenses], David Barnea, retornou após se reunir com o chefe da CIA e o primeiro-ministro catari", informou.

"Nos próximos dias, as negociações continuarão entre os mediadores e o Hamas para examinar a viabilidade das conversas e seguir tentando avançar em direção a um acordo", acrescentou.