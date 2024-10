Exército russo avançou 478 km² na Ucrânia em outubro

O Exército russo avançou 478 quilômetros quadrados no território ucraniano desde o início de outubro, sua maior conquista no terreno em um mês desde março de 2022, segundo dados do Instituto para Estudos de Guerra (ISW, na sigla em inglês) verificados pela AFP nesta segunda-feira (28).

Até 27 de outubro, as forças russas haviam conquistado mais territórios do que em agosto e setembro (477 e 459 km²), meses marcados por movimentações significativas na linha de frente, sobretudo no leste ucraniano em torno da cidade de Pokrovsk.

A região de Donetsk, onde está localizado um importante centro logístico, representa dois terços dos avanços russos em outubro (324 km²), o que ilustra as dificuldades enfrentadas pelas forças ucranianas no leste de seu país face a um Exército russo mais numeroso e melhor armado.