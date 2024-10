Empatados, Kamala e Trump entram na tensa semana final da campanha

Em uma corrida com as margens mais apertadas vistas em décadas, o resultado dependerá de quem conseguir conquistar os cruciais eleitores indecisos, além de mobilizar sua base para comparecer às urnas. O voto não é obrigatório nos Estados Unidos.

Apesar de discursos confusos que muitas vezes fogem do tema, sua mensagem econômica também ressoa com alguns eleitores que ainda não sentem os benefícios dos recentes números econômicos melhores sob os democratas.

Para vencer, os candidatos têm focado incansavelmente nos sete estados-pêndulos mais disputados: Arizona, Geórgia, Michigan, Nevada, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin, muitas vezes com apoio de grandes personalidades.

Ambos também intensificam os esforços para incentivar a votação antecipada e garantir apoio. A votação antecipada geralmente favorece os democratas.

No entanto, Harris pode enfrentar um desafio maior no geral. Os democratas várias vezes ganharam no voto popular no passado, mas perderam a presidência devido ao peculiar sistema de Colégio Eleitoral dos EUA.

"Harris tem sido mais bem-sucedida em arrecadar dinheiro e, por todos os relatos, tem uma campanha no terreno melhor organizada do que Trump. Por outro lado, ele provavelmente ainda se beneficia da vantagem republicana no Colégio Eleitoral", explicou David Karol, que ensina governo e política na Universidade de Maryland.

"Está muito concorrido. Não há razão para ninguém estar confiante." (Aurélia END e Danny KEMP/AFP)