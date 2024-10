Coreia do Norte enviou cerca de 10.000 soldados à Rússia para lutar na Ucrânia, diz Pentágono

A Coreia do Norte enviou cerca de 10.000 soldados à Rússia para treinar e lutar na Ucrânia "nas próximas semanas", informou o Pentágono nesta segunda-feira, 28, em uma ação que, segundo os líderes ocidentais, intensificará a guerra de quase três anos e abalará as relações na região do Indo-Pacífico.

Alguns dos soldados norte-coreanos já se aproximaram da Ucrânia, disse a porta-voz do Pentágono, Sabrina Singh, e acredita-se que estejam se dirigindo para a região da fronteira de Kursk, onde a Rússia tem lutado para repelir uma incursão ucraniana.

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), Mark Rutte, confirmou os recentes relatórios da inteligência ucraniana de que algumas unidades militares norte-coreanas já estavam na região de Kursk.