Aborto, bandeira e cabeças de lince: as escolhas dos americanos além do próximo presidente

Os Estados Unidos estão polarizados, mas não é incomum que no início de uma presidência o mesmo partido controle tanto o Executivo quanto as duas casas do Congresso, ou seja, todos os principais instrumentos do poder federal, observa o Pew Research Center.

- Governadores -

Onze dos 50 estados dos Estados Unidos elegerão novos governadores. O governador é a figura política mais poderosa de um estado e tem poder executivo sobre um grande número de áreas que não são competência do governo federal.