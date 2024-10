A corrida selvagem de Trump rumo à vitória, ou uma longa queda

O homem de 78 anos emergiu de um verão de erros e de uma guinada para a retórica autoritária, com melhores chances de garantir um segundo mandato na Casa Branca do que em qualquer momento desde a tentativa de assassinato em julho em um campo de golfe na Pensilvânia.

Também há os pontos inusitados — o abuso misógino contra Kamala, as entrevistas desconexas, a admiração por ditadores estrangeiros e um evento de campanha excêntrico que terminou com Trump dançando em um palco durante 40 minutos.

As próprias palavras do republicano têm sido, como sempre, extraordinárias — desde teorias de conspiração sobre imigrantes que comem animais de estimação e mentiras sobre furacões até ameaças autoritárias de vingança contra seus oponentes.

O consultor político Andrew Koneschusky vê quatro pilares na campanha de Trump: um apelo aos jovens sem rumo, a exploração da raiva face à inflação, a militarização da raça e do gênero e o uso dos migrantes como bodes expiatórios.

"A estratégia de campanha de Trump se apoia fortemente em explorar emoções negativas, que geralmente são registradas mais fortemente do que as positivas", avalia o ex-secretário de imprensa do líder democrata no Senado, Chuck Schumer.

- 'Anjo vingador' -