PSG vence Olympique de Marselha e se isola na liderança do Francês

O Paris Saint-Germain venceu o clássico contra o Olympique de Marselha por 3 a 0 neste domingo (27), no estádio Vélodrome, e se isolou na liderança do Campeonato Francês, beneficiado pela derrota do Monaco diante do Nice por 2 a 1. Com a combinação de resultados, o PSG fica com 23 pontos, três à frente dos monegascos. O Olympique (17 pontos) continua em terceiro, mas agora mais afastado da liderança e acompanhado de perto pelo Lille (4º), que no sábado venceu o Lens por 2 a 0. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O time parisiense construiu a vitória rapidamente, marcando seus três gols no primeiro tempo. Logo aos sete minutos, o português João Neves abriu o placar.

Pouco depois, o Olympique ficou com um jogador a menos pela expulsão do marroquino Amine Harit (20') por uma falta dura sobre o zagueiro brasileiro Marquinhos. Aos 29 minutos, o PSG ampliou a vantagem com o argentino Leonardo Balerdi (29') e fez o terceiro com o artilheiro do campeonato, Bradley Barcola (40'). Os parisienses, que vinham de um empate na Liga dos Campeões com o PSG Endhoven (1 a 1), diminuíram o ritmo no segundo tempo e só administraram a vantagem diante de um Olympique que pareceu conformado e preferiu evitar derrota mais elástica, dadas as circunstâncias da partida.

"Tudo pode melhorar, no ataque e na defesa. Podemos correr mais, marcar mais, dar passes mais precisos, quero tudo", analisou o técnico do PSG, Luis Enrique, que destacou "um saldo muito positivo". - Primeira derrota do Monaco - O dia foi perfeito para o PSG, já que seu principal perseguidor na tabela, o Monaco, foi derrotado pelo Nice horas antes.

O time do Principado, que também vem fazendo boa campanha na Champions, saiu na frente com um gol do atacante suíço Breel Embolo (39'). Mas o Nice, que jogava em casa, empataram pouco antes do intervalo em uma cabeçada de Evan Guessand (45'+1), antes de o Monaco ter expulso o lateral brasileiro Vanderson. "Não estou feliz com o resultado. Quando se perde um jogo todo mundo fica decepcionado, mas somos culpados porque tínhamos o jogo na nossa mão. E isso mudou por erros estúpidos", lamentou o técnico do Monaco, Adi Hütter.

O Nice chegou à virada no segundo tempo com um gol de Gaëtan Laborde (71') e subiu para a oitava posição na tabela com 13 pontos, um a menos que o Lyon (7º), que empatou em casa com o Auxerre em 2 a 2. Na parte de baixo da tabela, o lanterna Montpellier segue em crise apesar do retorno do técnico Jean-Louis Gasset. Neste domingo, o time do sul da França foi derrotado em seu estádio pelo Toulouse por 3 a 0. -- Resultados da 9ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

- Sexta-feira: Rennes - Le Havre 1 - 0