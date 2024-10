Premiê israelense diz que ataque 'preciso' contra o Irã cumpriu todos os objetivos

"O Irã atacou Israel com centenas de mísseis balísticos e o ataque fracassou", afirmou o primeiro-ministro em referência ao ataque iraniano de 1º de outubro.

"Prometemos que responderíamos ao ataque iraniano e, no sábado, atacamos. O ataque contra o Irã foi preciso e potente, e cumpriu todos os objetivos", disse Netanyahu em um discurso.

A maioria dos mísseis disparados pelo Irã foi interceptada pela defesa antimísseis de Israel.

"Prometemos então que responderíamos de maneira contundente e, na manhã de sábado, cumprimos a nossa promessa. As forças aéreas atacaram o Irã e atingiram as capacidades de defesa e fabricação de mísseis do Irã", completou.

