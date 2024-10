O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou neste domingo (27) que o ataque "preciso e potente" de Israel contra o Irã no sábado cumpriu todos os objetivos, no momento em que as tropas do país bombardeiam, sem trégua, o Hezbollah no Líbano e o Hamas em Gaza.

(Israel Gaza palestinos conflito Irã Líbano, 840 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO