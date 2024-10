Natal, medo e isolamento internacional: a Venezuela três meses após eleições

Já é "Natal" na Venezuela: árvores, luzes, canções. O presidente Nicolás Maduro decretou a antecipação da festividade após sua reeleição há três meses, que a oposição insiste ter sido fraudulenta, enquanto aposta em uma pressão internacional cada vez menor para reivindicar sua vitória.

- Quem ganhou as eleições? -

A autoridade eleitoral, acusada pela oposição de estar a serviço do chavismo, proclamou Maduro vencedor para um terceiro mandato consecutivo de seis anos com 52% dos votos, sem publicar os detalhes da contagem de votos, como é exigido por lei. A instituição alega que seu sistema foi hackeado e seu site ainda está fora do ar.